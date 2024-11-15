Шольц потребовал мира для Украины в ходе часового разговора с Путиным

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор, в ходе которого Шольц призвал Россию к переговорам с Украиной и подтвердил поддержку ФРГ для украинской стороны.
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