Шольц потребовал мира для Украины в ходе часового разговора с Путиным

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор, в ходе которого Шольц призвал Россию к переговорам с Украиной и подтвердил поддержку ФРГ для украинской стороны.