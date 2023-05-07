Севастопольский студент вышел в финал Всероссийского инженерного конкурса — 22/23

Стали известны имена 100 финалистов и 160 лауреатов Всероссийского инженерного конкурса — 22/23. Среди финалистов студенты и аспиранты из 47 вузов, 26 регионов, в том числе из Республики Крым, ДНР и города Севастополя, по 57 направлением обучения.