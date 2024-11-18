Суд обязал власти купить жилье многодетной семье

Районная администрация купила для многодетной семьи аварийный дом: суд обязал исправить ситуацию. Жительнице Новосибирской области пришлось обращаться в прокуратуру: администрация Краснозерского района предоставила многодетной малообеспеченной семье жилое помещение, не отвечающее требованиям безопасности.
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