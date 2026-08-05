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Спортивный клуб «Орёл» обнародовал свои траты и вышел из игры?

Спортивный клуб «Орёл» обнародовал свои траты и вышел из игры?

Всякая игра предполагает существование определённых правил. С автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб “Орёл”», объединившей под своим административным крылом пять спортивных команд, редакция ОрелТаймс не собиралась играть ни в какие игры.

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