Спортивный клуб «Орёл» обнародовал свои траты и вышел из игры?

Всякая игра предполагает существование определённых правил. С автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб “Орёл”», объединившей под своим административным крылом пять спортивных команд, редакция ОрелТаймс не собиралась играть ни в какие игры.
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