Горячо! Российские знаменитости января-2025 в бикини: вторая часть самой откровенной подборки фото и видео этой зимы

Юлия Ковальчук, Дина Аверина, Марина Доможирова — и это лишь верхушка вулкана! Еще больше горячих фото и видео! фото: соцсетиГорячих фото российских звезд — певиц, актрис, спортсменок и просто красавиц — оказалось в этом январе столь невиданно много, что они не только вызвали резкий подъем… эээ… столбиков термометров, но и не поместились в одну подборку.