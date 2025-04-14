Американца признали невменяемым и направили в психбольницу в Москве

Обвиняемый в нападении на московского полицейского американец Джозеф Татер будет проходить принудительное лечение в специализированной психиатрической больнице, такое решение принял Мещанский суд Москвы, заявила адвокат американца Полина Власюк 14 апреля ТАСС.
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