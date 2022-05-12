«Что-то на грани невероятного». Косторная поделилась кадрами из новой фотосессии

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная показала снимки из новой фотосессии. «Что-то на грани невероятного.

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