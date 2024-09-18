На юге Красноярского края полицейские отыскали заблудившегося грибника

14 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела поступил звонок с просьбой о помощи. Заявительница рассказала, что они с супругом приехали из соседней Хакасии в лесной массив в районе санатория «Шушенский» за грибами, однако мужчина, потеряв ориентиры, заблудился.
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