Кибербезопасники назвали главные уязвимости логистических компаний

Слабое программное обеспечение стало одной из основных уязвимостей транспортно-логистических компаний за три квартала 2024 года, сообщили «Известиям» эксперты компании «Нейроинформ», которые специализируются на анализе и оценке киберрисков.
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