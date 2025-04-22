Автоэксперт Мосеев назвал 4 модели Kia, которые первыми вернутся в Россию

Скорее всего, начнут с внедорожников — от среднего класса и выше. Это могут быть такие модели, как Kia Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другиеЮжнокорейский автопроизводитель Kia на первом этапе возвращения на российский рынок, скорее всего, будет поставлять внедорожники по импорту.
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