Автоэксперт Мосеев назвал 4 модели Kia, которые первыми вернутся в Россию

Скорее всего, начнут с внедорожников — от среднего класса и выше. Это могут быть такие модели, как Kia Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другиеЮжнокорейский автопроизводитель Kia на первом этапе возвращения на российский рынок, скорее всего, будет поставлять внедорожники по импорту.