Нанеся пока неядерный удар по Израилю, Иран сломал его региональную доктрину сдерживания

После прошедшего в ночь на 14 апреля комбинированного удара Ирана по Израилю при помощи сотен дальнобойных БПЛА-камикадзе и различных ракет, многие эксперты начали обращать внимание на сопутствующие этому процессу нюансы.
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