Meta планирует использовать 350 000 графических процессоров для обучения искусс...

Meta планирует использовать 350 000 графических процессоров для обучения искусственного интеллектаМарк Цукерберг – объявил, что к концу текущего года компания намерена использовать до 350 000 графических процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей искусственного интеллекта.
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