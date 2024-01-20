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Meta планирует использовать 350 000 графических процессоров для обучения искусс...

Meta планирует использовать 350 000 графических процессоров для обучения искусс...

Meta планирует использовать 350 000 графических процессоров для обучения искусственного интеллектаМарк Цукерберг – объявил, что к концу текущего года компания намерена использовать до 350 000 графических процессоров Nvidia H100 для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

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