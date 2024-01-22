Как смолянам попасть на приём к мэру

Глава Смоленска Александр Новиков уже запустил череду личных приёмов граждан. Самыми частыми остаются вопросы взаимодействия с УК и работы коммунальных служб Мэр Смоленска Александр Новиков возобновил личный приём граждан и провёл первую встречу со смолянами в Новом году.