Как смолянам попасть на приём к мэру

Глава Смоленска Александр Новиков уже запустил череду личных приёмов граждан. Самыми частыми остаются вопросы взаимодействия с УК и работы коммунальных служб Мэр Смоленска Александр Новиков возобновил личный приём граждан и провёл первую встречу со смолянами в Новом году.
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