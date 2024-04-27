О ситуации на фронтах СВО: Вашингтон возобновляет помощь режиму Зеленского

Противоракетные комплексы MIM-23 Hawk могут быть отправлены без одобрения Конгресса Американский военный портал Critical Threats опубликовал свой анализ ситуации на украинском ТВД по состоянию на 19 апреля сего года и возможных военных планах России.
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