Kim Jong-un dismissed the head of the DPRK Defense Ministry

DPRK Defense Minister But Gwan Chol was removed from his post, his position will be taken by Kim Song-gi, who previously held the post of chief of the Main Political Directorate of the Korean People's Army, the Korean Central Telegraph Agency (KCNA) reports.
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