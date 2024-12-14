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Квартира, дом, дача

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Дует из стыков подоконника? Как устранить и утеплить

Дует из стыков подоконника? Как устранить и утеплить

Если термометр показывает в комнате под подоконником температуру заметно меньше, чем в глубине комнаты, а стена под ним на ощупь холодная, то значит снаружи оконный проем некачественно утеплен и остались щели в местах стыков, через которые в комнату проникает холодный уличный воздух.

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