Мадам Пенициллин, или как в годы войны создали антибиотик, спасший сотни тысяч жизней

В центре экспозиции – судьбы нескольких женщин-медиков. Это санитарные инструкторы, медицинские сёстры, фельдшеры, врачи различных специальностей – они вместе со всей страной прошли через все тяготы войны и встретили Победу в Берлине.
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