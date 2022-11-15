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В России за сутки выявили 4 431 случай заражения COVID-19

В России за сутки выявили 4 431 случай заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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