В России за сутки выявили 4 431 случай заражения COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии