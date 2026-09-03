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6 советских актёров, создавших легендарные образы в цикле о Шерлоке Холмсе

6 советских актёров, создавших легендарные образы в цикле о Шерлоке Холмсе

Снимавшийся на «Ленфильме» с 1979 по 1986 год цикл Игоря Масленникова давно стал классикой отечественного кино.

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