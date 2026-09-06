В Вятском художественном музее откроется выставка «Живописная Россия»

12 сентября в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых (Кировская область) начнет работу выставка в рамках всероссийского передвижного проекта «Живописная Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым