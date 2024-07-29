Биткоин побил рекорд открытого интереса

Спекуляции вокруг потенциального прорыва цены биткоина вызвали бурю на криптовалютном рынке. Всплеск открытого интереса к биткоину достиг беспрецедентного уровня, что свидетельствует о значительном росте активности инвесторов.
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