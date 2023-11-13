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Максим Галкин* запрещает зрителям снимать его на видео на своих же концертах

Максим Галкин* запрещает зрителям снимать его на видео на своих же концертах

В последнее время жизнь комика Максима Галкина* стала совсем не похожа на сказку. Частые переезды оказывают негативное влияние на его состояние, отказ от российских концертов сказывается на его финансовом положении, а срывы выступлений за рубежом не дают ему возможности расслабиться и создают неуверенность в будущем.

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