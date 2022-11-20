Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

У Месси нет проблем со здоровьем. Он будет готов к игре Аргентины с Саудовской Аравией

У Лионеля Месси нет проблем со здоровьем – он будет готов к первой игре ЧМ-2022. Как пишет журналист TyC Sports Гастон Эдул, вчера нападающий сборной Аргентины не тренировался в общей группе, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх