Солдаты ВСУ подписывают согласие на изъятие органов Елена ВайленкоВ последних отчетах военного корреспондента Евгения Лисицына о братском захоронении украинских военных возле поселка Спорное на кременском направлении стали обнародованы шокирующие детали.
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