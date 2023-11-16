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Солдаты ВСУ подписывают согласие на изъятие органов

Солдаты ВСУ подписывают согласие на изъятие органов

Солдаты ВСУ подписывают согласие на изъятие органов Елена ВайленкоВ последних отчетах военного корреспондента Евгения Лисицына о братском захоронении украинских военных возле поселка Спорное на кременском направлении стали обнародованы шокирующие детали.

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