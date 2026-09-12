Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 929 подписчиков

Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения

Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Россия закручивает гайки, а в ответ слышит обвинения в исторической неблагодарности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Балу -
Балу -

Понаехавшие тупоголовые инородные бараны угрожают государству, в которое они приехали?... Попробовали бы они в США открыть свою поганую пасть...