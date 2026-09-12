Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Россия закручивает гайки, а в ответ слышит обвинения в исторической неблагодарности.
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Приматы не имеют права возражать, комментировать и вообще - делать замечания в адрес кого бы то ни было в нашей стране. Открыл свою грязную пасть - выбивать зубы напрочь!👻
"Посыпались угрозы и жестокие обвинения". ЕР хотела как "лучше", а получилось как всегда. С этим же багажом опять лезут в ГД под лозунгом - ЕР партия Президента.
Пора строить большие баржи, грузить туда чурбанов и топить их в море.
Говорильня перед выборами. Мигранты как были, так и остаются! Их не убывает!!!
Понаехавшие тупоголовые инородные бараны угрожают государству, в которое они приехали?... Попробовали бы они в США открыть свою поганую пасть...
Долго в Кремле сопли жевали, допустили ситуацию до предела