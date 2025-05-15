Такси подорожает: эксперты назвали главную причину

Подорожание также может привести к дефициту водителей и увеличению времени ожидания машины.Новый закон о локализации автомобилей такси не требует от самозанятых водителей немедленной замены машин, но обязывает таксопарки массово обновлять автопарк.
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