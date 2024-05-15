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Кейтлин Кларк набрала 20 очков при 10 потерях в дебютном матче женской НБА

Кейтлин Кларк набрала 20 очков при 10 потерях в дебютном матче женской НБА

Защитник «Индианы» набрала 20 очков, 3 передачи и 2 перехвата во встрече с «Коннектикутом» (71:92). За 32 минуты новичок WNBA реализовала 5 из 15 с игры при 10 потерях.

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