В России вырос контейнерный рынок

Контейнерный рынок России по итогам января 2024 года вырос на 13,3 процента по сравнению с данными годичной давности, превысив отметку в полмиллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), следует из данных транспортной группы FESCO.