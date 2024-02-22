В России вырос контейнерный рынок

Контейнерный рынок России по итогам января 2024 года вырос на 13,3 процента по сравнению с данными годичной давности, превысив отметку в полмиллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), следует из данных транспортной группы FESCO.
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