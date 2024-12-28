Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • карла карлова
    Этих дремучих,тупых  зверьков надо навсегда изгнать из России и не пускать их сюда.«Деда Мороза хочу...
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    Из за таких дебилов как ты чурки в Росси что хотят то и творят«Деда Мороза хочу...
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    Вот что значит раздавать гражданство налево и направо, всем кому ни попадя, этих урюков у нас в стране больше, чем на...«Деда Мороза хочу...

Игра на публику

Игра на публику

  Зеленский обвинил Россию в вероломстве «Пока другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных атак русской армии», - с грустью в голосе пару дней назад изрек захвативший власть на Украине Зеленский, обращаясь к угнетаемой им же нации.

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