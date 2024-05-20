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Калужские новости

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Представлен созданный нейросетью рейтинг ИИ за 2023 год

Представлен созданный нейросетью рейтинг ИИ за 2023 год

Билайн Big Data and AI* и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в РоссииБилайн Big Data and AI* и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России.

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