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Новости Тамбова

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Коллектив Росгосстраха награжден Почетной грамотой Министерства финансов РФ

Коллектив Росгосстраха награжден Почетной грамотой Министерства финансов РФ

Коллектив Росгосстраха удостоен Почетной грамоты Министерства финансов РФ. Награда вручена за вклад в решение задач по реализации государственной политики в сфере страховой деятельности и в связи со 105-летием со дня образования компании.

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