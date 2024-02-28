ФСБ сообщила об аресте агента украинской военной разведки в Крыму. По данным спецслужбы, гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны страны задание собрать сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Федеральная служба войск национальной гвардии России на территории проведения СВО.
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