ФСБ сообщила об аресте агента украинской военной разведки в Крыму. По данным спецслужбы, гражданин Украины получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны страны задание собрать сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Федеральная служба войск национальной гвардии России на территории проведения СВО.