🏔️ В Крыму двое туристов застряли на Языке тролля Мужчины восходили на скалу Язык тролля в Судаке. Тогда же один из них повредил ногу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏔️ В Крыму двое туристов застряли на Языке тролля Мужчины восходили на скалу Язык тролля в Судаке. Тогда же один из них повредил ногу.