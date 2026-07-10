Калининградец нашёл брошенное 26 лет назад в море письмо в бутылке

«Мы считали это игрой»: брошенное 26 лет назад в море письмо нашло адресата.Житель Калининграда во время прогулки с сыном по Балтийской косе наткнулся на запечатанную винную бутылку, внутри которой лежало письмо, написанное детским почерком.