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Царьград

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Калининградец нашёл брошенное 26 лет назад в море письмо в бутылке

Калининградец нашёл брошенное 26 лет назад в море письмо в бутылке

«Мы считали это игрой»: брошенное 26 лет назад в море письмо нашло адресата.Житель Калининграда во время прогулки с сыном по Балтийской косе наткнулся на запечатанную винную бутылку, внутри которой лежало письмо, написанное детским почерком.

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