Юрий Ильинов

В США указали на пользу для России в политике Байдена по энергетике Энергетическая политика, которую проводит президент США Джо Байден, идет на пользу России и приносит ей выгоду. Об этом 26 мая заявил губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам. Он отметил, что Штаты ведут опосредованные конфликты с РФ и Ираном. «Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам», — указал он в эфире телеканала Fox News. При этом в самих Соединенных Штатах подход Байдена к данной сфере нанес ущерб энергетической промышленности страны, породил инфляцию и опустошил стратегический нефтяной резерв США, добавляет «Газета.Ru». «Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам», — резюмировал Бергам. До этого, 7 мая, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика нынешнего американского лидера привела к ужасным для страны последствиям — большой инфляции. Кроме того, он обратил внимание на то, что зеленая повестка администрации США также разрушает экономику страны. Ранее, 3 марта, американские фермеры предупредили власти, что заданный тренд на экологичность и устойчивое развитие, а также рост цен в США ввергают сельское хозяйство в стране в состояние кризиса. Отмечается, что сейчас Соединенные Штаты заинтересованы в финансовой помощи фермерам за рубежом, особенно на Украине, однако они мало что делают, чтобы помочь сельскому хозяйству в своей стране. Еще в январе 2023 года газета The Washington Times также отмечала, что политика президента Байдена в области энергетики сыграла на руку Москве. В статье указывалось, что, несмотря на санкционное давление, Россия смогла нарастить доходы от продажи нефти, угля, газа в 2022 году. Газета указала, что ошибкой Байдена в области энергетики стал запрет на импорт российских энергоресурсов, который был введен США раньше Евросоюза. Приняв соответствующее решение, Вашингтон не начал развивать собственную добычу, что также сказалось на ценах на рынке энергоресурсов в мире.