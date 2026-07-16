Японец с лицом Corvette: в Россию приехал редчайший Mitsuoka

До рынка в России добрался настоящий эксклюзив, за которым охотятся коллекционеры по всему миру.Компания из столицы Приморья готова привезти «под ключ» редчайший Mitsuoka Rock Star 2021 года выпуска - родстер, созданный в честь 50-летнего юбилея фирмы в 2018 году.
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