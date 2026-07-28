Игорь Шишкин: Только не нужно говорить, что в случае ликвидации Зеленского на его место назначат такого же Светлана Гомзикова Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Игорь Шишкин Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне после расследования дела о подрыве «Северных потоков».