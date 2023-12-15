Libero: Джорджа Мелони отговорила Орбана от вето на вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла важную роль на саммите Евросоюза в Брюсселе, убеждая своего венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.
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