Libero: Джорджа Мелони отговорила Орбана от вето на вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла важную роль на саммите Евросоюза в Брюсселе, убеждая своего венгерского коллегу Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.