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В Бурятии оперативники вручили 42-летнему горожанину благодарственное письмо за содействие в раскрытии преступлений

В Бурятии оперативники вручили 42-летнему горожанину благодарственное письмо за содействие в раскрытии преступлений

Начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Улан-Удэ подполковник полиции Игорь Манжуев вручил 42-летнему горожанину благодарственное письмо за содействие в раскрытии преступлений и активную жизненную позицию.

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