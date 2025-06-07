«Может спровоцировать ряд проблем»: врач-эндокринолог — о побочных эффектах новых препаратов для снижения веса

Препараты, помогающие похудеть без диет и занятий спортом, стали доступны рядовым потребителям. Так, с начала 2025 года продажи российских аналогов «Оземпика» превысили 5 млрд рублей: те, кто желает скинуть лишние килограммы, всё чаще применяют семаглутид без назначения врача, игнорируя возможные побочные эффекты.