В МИД Белоруссии допустили ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области

Белоруссия оставляет за собой право на ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка республики.
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- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
а где извинения? почему лукашка не извинился за Это перед бандер-рейхом???