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ИА Регнум

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В МИД Белоруссии допустили ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области

В МИД Белоруссии допустили ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области

Белоруссия оставляет за собой право на ответные меры после атаки ВСУ в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка республики.

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