ES1! — The Bond Market Is Revolting. See WHAT this means. E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! YMagnify ES1 Series by YMagnify This is Part 6 of an ongoing series tracking $ES1 from the June low at 7,232 through every structural turn.
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