Комментатор Игр БРИКС Иваницкий, назвавший женщин «шмарами», отстранен от эфиров

«Матч ТВ» отстранил от эфиров Игр БРИКС комментатора Владимира Иваницкого: во время соревнований по борьбе он призвал девушек взять самбиста Кирилла Князькова «на заметку», однако подчеркнул, что «шмары не нужны».
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