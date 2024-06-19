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Комментатор Игр БРИКС Иваницкий, назвавший женщин «шмарами», отстранен от эфиров

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий, назвавший женщин «шмарами», отстранен от эфиров

«Матч ТВ» отстранил от эфиров Игр БРИКС комментатора Владимира Иваницкого: во время соревнований по борьбе он призвал девушек взять самбиста Кирилла Князькова «на заметку», однако подчеркнул, что «шмары не нужны».

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