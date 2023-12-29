Короли интуиции: кто из звезд не пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой

Звезда пригласила в клуб Mutabor порядка 450 человек. Настя Самбурская, Ида Галич, Тимати и Филипп Янковский, фото: соцсетиПредновогодняя пора у владельцев ресторанов, ночных клубов, а так же у телевизионщиков выдалась особо горячей.