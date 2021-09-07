Резервный банк Австралии сохранил учетную ставку неизменной, но продолжает сокращение стимулирующих программ

По итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии подтвердил планы по сокращению масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики после того, каПо итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии подтвердил планы по сокращению масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики после того, как вакцинация поможет ослабить жесткий локдаун от коронавируса.