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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Резервный банк Австралии сохранил учетную ставку неизменной, но продолжает сокращение стимулирующих программ

По итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии подтвердил планы по сокращению масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики после того, каПо итогам своего сегодняшнего заседания Центральный банк Австралии подтвердил планы по сокращению масштабной программы покупки облигаций, рассчитывая на быстрое восстановление экономики после того, как вакцинация поможет ослабить жесткий локдаун от коронавируса.

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