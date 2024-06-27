"Ведомости": бывшего дистрибутора водки "Хортиця" хотят обанкротить

В Арбитражном суде Москвы в июле состоится первое заседание по иску Ярославского ликеро-водочного завода (ЯЛВЗ), который требует признать банкротом компанию "Стандарт качества" — дистрибутора водки "Хортиця".
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