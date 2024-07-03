Я постоянно ругался, что ребенок соседа плачет, а теперь сам стал отцом, и сосед мне мстит

Мы живем в панельном доме, в новостройке. Слышимость там просто ужасная. Вернее, очень хорошая. Мы с женой много работали, приходили домой поздно вечером и так сильно уставали, что сил хватало только на то, чтобы помыться, поесть и упасть в кровать.
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