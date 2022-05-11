Леонід Кравчук (архівне фото) Зеленський про Кравчука: «Він умів знайти і сказати мудрі слова так, що їх чули всі українці» Пішов з життя перший президент незалежної України Леонід Кравчук Перший президент незалежної України Леонід Кравчук став одним із кількох «перших» у пост-радянській історії: перший президент, обраний більшістю голосів після першого туру, та перший лідер, […] Сообщение Зеленський про Кравчука: «Він умів знайти та сказати мудрі слова так, що їх чули всі українці» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.