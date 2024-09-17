У челябинской электрички появилась новая остановка

У электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Как 17 сентября заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), поезд будет останавливаться на станции Яхино.
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