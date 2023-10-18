Медведев: мировое сообщество должно помочь с конфликтом на Ближнем Востоке

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что мировое сообщество должно сосредоточиться на возобновлении процесса урегулирования на Ближнем Востоке, это труднейшая задача, и очевидно, что сейчас эта миссия невыполнима.
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