Медведев: мировое сообщество должно помочь с конфликтом на Ближнем Востоке

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что мировое сообщество должно сосредоточиться на возобновлении процесса урегулирования на Ближнем Востоке, это труднейшая задача, и очевидно, что сейчас эта миссия невыполнима.